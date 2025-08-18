West Nile, domani intervento straordinario dell’Asp di Catanzaro nella zona sud

Il Comune di Catanzaro rende noto che, a seguito del caso di positività al virus West Nile riscontrato nel comune di Borgia, l’ASP di Catanzaro ha comunicato che effettuerà un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara potenziale vettore del virus.

L’intervento si terrà nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto 2025, dalle 23.00 alle 06.00 del mattino, nella zona Sud della città.

L’intervento è precauzionale e si aggiunge a quelli già effettuati nei giorni scorsi sul territorio comunale da parte dell’Amministrazione (8 agosto – zona Sud, 9 agosto – zona Est ,12 agosto – zona Centro, 13 agosto – zona Nord, 18 agosto – zona Ovest).

Per la sicurezza dei cittadini, è importante seguire alcune semplici regole durante la disinfestazione:

* Tenere le finestre chiuse

* Tenere gli animali domestici in casa

* Evitare di sostare all’aperto durante e dopo il trattamento (almeno 2 ore)

* Non stendere biancheria

* Coprire frutta, verdura e alimenti, e lavarli accuratamente entro 48 ore