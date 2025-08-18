“A volte bisogna rischiar, fare altre cose. Occorre rinunziare ad alcune garanzie perché sono anche delle condizioni” - Tiziano Terzani
Catanzaro, interruzione temporanea della fornitura idrica di Sorical in zona Corace

Il Comune di Catanzaro informa la cittadinanza di aver ricevuto comunicazione da Sorical S.p.A. in merito a un’interruzione temporanea della fornitura idrica nella zona Corace.

Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 14.30, un blackout elettrico ha causato un guasto alla cabina principale che alimenta i pozzi Corace. Di conseguenza, si è verificato il fermo del sistema di sollevamento che garantisce l’approvvigionamento ai serbatoi regionali a servizio della città di Catanzaro, dei Comuni di Settingiano, Caraffa di Catanzaro, Borgia, nonché dell’Università della Calabria e della Cittadella Regionale.

Le squadre di Sorical, in collaborazione con i tecnici di e-distribuzione, sono già al lavoro per risolvere il problema. Il ripristino della regolare erogazione idrica è previsto entro le ore 19.30 di oggi, salvo eventuali imprevisti che saranno tempestivamente comunicati.

