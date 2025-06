Per lavori di efficentamento della distribuzione idrica comunale, lunedì 30 giugno, dalle ore 21 alle ore 6, verrà interrotta l’erogazione nell’area di via Barlaam da Seminara. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che a risentire dei disagi saranno anche le utenze in via Manganelli.