Infermieri protagonisti della prevenzione a Lamezia Terme

In un clima di festa e partecipazione, ieri mattina il parco “Peppino Impastato” di Lamezia Terme è diventato il cuore pulsante della prevenzione in occasione della Giornata dell’Infermiere. L’iniziativa, promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Catanzaro e intitolata “Tutti al Parco: prevenzione, ascolto, rilevazione, controllo, orientamento”, ha offerto un’opportunità preziosa alla cittadinanza per prendersi cura della propria salute in un ambiente accogliente e familiare.

Controlli e consulenze per tutti

Numerosi i visitatori del parco che hanno approfittato della giornata per sottoporsi a elettrocardiogrammi (Ecg), rilevazione della glicemia capillare e misurazione della pressione arteriosa. Sono stati inoltre distribuiti depliant e materiale informativo su temi cruciali come la prevenzione, l’importanza dei vaccini e i corretti stili alimentari. A disposizione dei cittadini anche due figure specialistiche: il cardiologo Antonio Pata, dirigente medico all’azienda ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro, e la biologa nutrizionista Rosaria Leuzzi, esperta in alimentazione umana, che hanno fornito consulenze personalizzate, arricchendo l’offerta di un servizio sanitario di prossimità.

Un fronte comune per la salute pubblica

La presidente dell’Opi Catanzaro, Giovanna Cavaliere, ha guidato l’evento, sottolineando l’impegno costante degli infermieri sul territorio. Un ruolo fondamentale riconosciuto anche dalle istituzioni, con la partecipazione del sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, che ha commentato: “Un’iniziativa importante, dedicata alla prevenzione, all’ascolto, all’orientamento e alla salute di tutti i cittadini. È stato un momento prezioso per incontrare famiglie, professionisti e tanti lametini, parlare di salute pubblica, promuovere sani stili di vita e valorizzare il lavoro straordinario degli infermieri e degli operatori sanitari”. Con il sindaco erano anche presenti i consiglieri comunali di maggioranza Annalisa Spinelli e Domenico Gianturco.

Collaborazioni future per la comunità

L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama sanitario locale, a dimostrazione di una sinergia virtuosa. Tra i presenti, il dott. Giuseppe Caparello, direttore del Dipartimento di Prevenzione Governance Prp dell’Asp di Catanzaro, e il dott. Giuseppe Furgiuele, referente Governance Piano della Prevenzione dell’Asp di Catanzaro.

L’Opi Catanzaro e il Comune di Lamezia Terme, inoltre, hanno manifestato la speculare intenzione di instaurare una profuca sinergia in vista di una futura collaborazione da cui partorire iniziativa simili. L’idea dovrebbe cominciare a prende forma in un incontro (che avverrà a breve) con il sindaco Murone. Lo stesso impegno è stato assunto con la cooperativa sociale “Malgrado Tutto”, gestori del parco, che l’Opi ringrazia per la disponibilità dimostrata a realizzare future iniziative in favore della comunità.

Questa rete di collaborazioni ha permesso, e permetterà, di offrire ai cittadini lametini non solo controlli e rilevazioni, ma anche un prezioso servizio di ascolto e orientamento, rafforzando il messaggio che la salute è un bene comune da tutelare insieme.