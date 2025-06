Anche il Progetto GAP scende in piazza contro il gioco d’azzardo

In occasione della Settimana Nazionale Slot Mob (21–28 giugno) – campagna di sensibilizzazione per sensibilizzare sulla diffusione della ludopatia che fa spendere agli italiani circa 160 miliardi di euro all’anno – il Progetto GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) intensifica le sue attività con due appuntamenti per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella lotta contro la dipendenza da gioco d’azzardo.

Il mezzo mobile della Cooperativa Zarapoti, che coordina le attività di prevenzione del progetto, sarà presente insieme all’équipe, formata da operatori specializzati del Ser.D. di Catanzaro, Progetto Sud, Centro Calabrese di Solidarietà e della stessa Zarapoti, il 23 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in Piazza Prefettura a Catanzaro e il 28 giugno, dalle ore 10.30, allo Scrivo Lounge Bar di Serra San Bruno.

Durante gli eventi sarà attivato un flash mob e sarà presente il mezzo mobile GAP per l’incontro diretto con i cittadini, con uno stand per la distribuzione di materiale informativo, questionari e gadget.

Tutti i cittadini, le famiglie, gli educatori e i giovani sono invitati a partecipare attivamente.