Catanzaro, Capellupo: “Uffici comunali chiusi? Fake news, dai dipendenti uno sforzo ulteriore per l’emergenza terremoto”

“Tra tutte le fake news uscite sui social in questi giorni di terremoto, una delle più riuscite ed infamanti è quella degli uffici comunali chiusi, con i dipendenti comunali a riposo. Ebbene, solo per qualche ora nel pomeriggio di lunedì è stato consentito ai dipendenti di effettuare lavoro agile da remoto, secondo la normativa, e gli sportelli sono stati non accessibili al pubblico. Le interruzioni per le procedure di evacuazione sono le stesse che hanno riguardato tantissimi cittadini catanzaresi in quelle ore. Aggiungo che un grazie va rivolto ai dipendenti comunali e delle partecipate comunali che in questi giorni di ansia e preoccupazione, non solo hanno continuato ad erogare i servizi ordinari, ma hanno garantito sforzi suppletivi legati all’emergenza terremoto. Rispettare le persone che lavorano e dichiarare la verità dovrebbero essere comportamenti imprescindibili per ognuno di noi”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.