Catanzaro: l’unità cinofila di salvataggio incontra la grande famiglia del centro diurno Ra.Gi. Onlus

Nella giornata odierna l’Unità Cinofila operativa di soccorso e salvataggio nautico ANPAS Croce Verde Catanzaro – UCSN, composta dall’Istruttore Cinofilo Nazionale e Conduttore Giancarlo Silipo e dalla sua dolcissima metà Mae, ha fatto visita al Centro Diurno della grande famiglia dell’Associazione Ra.Gi Onlus di Catanzaro, associazione che si prende cura con immenso passione, amore e professionalità delle persone con demenze e con patologie neurodegenerative. Nell’incontro è stato esposto sia all’utenza e sia a tutti gli operatori professionali del Centro sopracitato, il lavoro dell’U.C. attiva ed operativa, per 365 giorni l’anno, al servizio delle istituzioni e soprattutto di tutta la cittadinanza, non solo nel periodo estivo, nelle emergenza (sbarco migranti, alluvioni, ecc..), ma soprattutto dedicando delle giornate, proprio come questa, per portare la speranza, il sollievo e la spensieratezza, in tutti i cuori delle persone che quotidianamente affrontano le patologie con angoscia, sofferenza e dolore, persone che ai cuori di Giancarlo e Mae hanno il sole negli occhi, e per questo ovvi motivi che per loro due sono immensamente speciali. Ma non è stato tutto qui, assieme all’U.C. c’era anche la figlia di Mae di nome Lily, di quattro mesi, che come la madre, anche la figlia seguirà le stesse orme della mamma, e cioè sacrificare la propria vita per dedicarsi e donarsi al prossimo, e soprattutto a salvaguardare e salvare vite umane. La Croce Verde di Catanzaro e l’UCSN vogliono ringraziare pubblicamente la Presidente Elena Sodano, la Responsabile Giuseppina Iacopino, la tirocinante Psicologa Alessia Crudo, tutti gli Operatori dei vari ruoli professionali e tutta l’utenza del Centro Diurno, per l’immensa accoglienza ricevuta e per l’immenso amore e gioia che avete donato oggi a Giancarlo, Mae e Lily. Un grazie doveroso va anche al nostro Giancarlo Silipo, che nonostante il suo lavoro quotidiano presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria e del suo continuo studio in Medicina e Chirurgia, trova sempre il tempo da dedicare agli altri, escludendo la sua stessa vita per donarla al prossimo, in quanto lui ci ha sempre detto che è guidato solo da grandi sentimenti d’amore senza distinzione alcuna per l’intero mondo, camminando per sempre e mano nella mano con gli ultimi.

Grazie Ra.Gi Onlus per questo momento che porteremo sempre nel cuore e da oggi Giancarlo, Mae e Lily anche per voi tutti sono al completo e gratuito servizio.