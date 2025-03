Incontro tra i vertici della Pro Loco di Cropani. Il Presidente Angelino Grano: “Varato un programma di altissimo spessore”

Dopo il notevole entusiasmo registrato intorno alle iniziative promosse dal sodalizio, la Pro Loco di Cropani ha scelto di proseguire e riproporre un Cartellone di appuntamenti concentrati per l’Estate 2025. Un cartellone sobrio in linea con le ristrettezze di bilancio, che garantisce comunque un buon numero di manifestazioni per tutti i target: “Cercheremo – spiega il presidente Angelino Grano – di accontentare tutte le fasce della popolazione e di mettere in evidenza tutti i luoghi strategici di Cropani. Nell’impareggiabile location nel centro storico di Cropani, nello spettacolare scenario del Dumo si rinsalda lo straordinario connubio fra arte, mare e tradizioni. Offriremo così una ricca serie di iniziative, fra cui una prima sagra nei vicoli di Cropani, gruppi folkloristici, targhe in ricordo di personalità illustri, artisti di strada. I tanti turisti che scelgono di passare le vacanze estive a Cropani, scopriranno i prodotti e le tradizioni che la terra di Calabria propone. E poi l’mpareggiabile “Premio Mar Jonio”, se sostenuto adeguatamente, quest’anno attenzionato da Think Tank Trinità dei Monti – Centro Studi diplomatici, a seguire la ormai consolidata “Piccantissima sera”. Da non mancare alla prima mega sagra nei vicoli di Cropani, collocazione della targa in ricordo di Concetta Basile prima donna laureata di Cropani, donazione busto in pietra del nostro beato Paolo, quarta edizione dell’abbuffata a Cuturella, collocazione targa e presentazione libro dedicato a Don Raffaele Piccolo prete di Cuturella. Ma le sorprese non finiscono qui, ci auguriamo – sottolinea ancora Angelino Grano – che la prossima amministrazione comunale, qualunque sia, dia l’appropriato riconoscimento al soladizio della Pro Loco”. Il presidente Angelino Grano ha coordinato il programma in fase di redazione concordando alcune iniziative con il presidente onorario Luigi Stanizzi e con i collaboratori e simpatizzanti Luana Guzzetti, Tommaso Gualtieri, Alberto Brescia, Mario Prato, oltre ad Hanna Vlad Hanna la ragazza del Servizio Civile. “Le molteplici iniziative della Pro Loco – sono sempre le parole del presidente Angelino Grano – sono di sicuro successo, veicolando sempre più in alto le già eccellenti produzioni territoriali. Serate di musica, divertimento e degustazioni tipiche, saranno gli ingredienti delle manifestazioni. Appuntamenti, proposti dalla Pro Loco che non possono assolutamente saltare, anzi devono essere implementati. È già attiva una cellula promozionale con la pagina facebook, curata dai ragazzi del Servizio Civile Universale, che in continuazione sforna notizie sulla città, appuntamenti, iniziative, dove mangiare dove dormire, offerte turistiche e culturali del territorio, indicazioni sugli eventi ed altre numerose sezioni di interesse per turisti e residenti. Le pagine saranno aggiornate costantemente, al fine di offrire una vetrina fatta di particolarità, specialità. Attraverso la pagina si potranno prenotare soggiorni, spostamenti e con questo Cropani, sicuramente, ha acquisito una nuova fetta della promozione turistica. La presidenza sta inoltre predisponendo un protocollo d’intesa/convenzione con l’Associazione Cammino Basiliano, al fine di promuovere insieme azioni a favore del territorio, in particolare per la progettazione e la realizzazione di manifestazioni, eventi e programmi che valorizzino il patrimonio culturale e naturale. Altissima resta, quindi, la valenza della Pro Loco, capace di associare alla promozione delle specificità enogastronomiche del nostro territorio anche iniziative di alto spessore”.