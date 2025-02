Scontro tra due auto a Roccelletta di Borgia: un morto e due feriti

Un morto e due feriti, uno dei quali grave, rappresentano il bilancio di un incidente stradale avvenuto in località “Roccelletta” del comune di Borgia. Due le auto coinvolte nell’incidente, una Fiat “Punto” ed una Volkswagen “Scirocco”, che si sono scontrate per cause in corso d’accertamento.

La persona deceduta viaggiava a bordo della “Scirocco”, che nello scontro con l’altra vettura è finita fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. Sulla stessa automobile c’era la persona che è rimasta ferita in modo grave, portata dal personale del 118 nell’ospedale di Catanzaro, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Nessuna preoccupazione, invece, per l’altro ferito, che viaggiava a bordo della “Punto”.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e del distaccamento volontario di Girifalco insieme ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.