Al Politeama di Catanzaro il concerto-evento di Peppe Barra che celebra i suoi 80 anni

Dopo l’entusiasmante inizio di stagione con il concerto Morricone dirige Morricone e la prosa di Carlo Buccirosso, il cartellone di Musica & Cinema al Teatro Politeama di Catanzaro proporrà un altro appuntamento musicale da non perdere – in esclusiva per la Calabria – con lo spettacolo unico e appassionante di Peppe Barra in occasione dei suoi 80 anni.

Sabato 22 febbraio il grande artista napoletano salirà sul palco con la sua versatilità interpretativa e l’energia travolgente che lo caratterizza, per restituire agli spettatori un repertorio ricco e variegato. Dalla contaminazione di brani della tradizione di autori come Leonardo Vinci, Ferdinando Russo, E. A. Mario, a composizioni più recenti di autori come Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, fino ad arrivare ai lavori contenuti nel suo ultimo progetto discografico dal titolo “Cipria e caffè” di autori partenopei contemporanei quali Gnut e Toto Toralbo.

I testi costruiscono con la musica, architetture sonore tra blues e jazz, riuscendo a far convivere suoni antichi e moderni, tammurriate ed arie del Settecento. La forza della parola, gli accenti sospesi del suo dialetto, diventano la viva e palpitante materia sonora che caratterizzano questo spettacolo – dal titolo “Un’età certa” – con il sostegno di musicisti straordinari che da lungo tempo sono i suoi compagni di viaggio. Personaggio sempre autentico, nella vita e sulla scena, artista puro, Barra trasmetterà al pubblico di Catanzaro un magma incandescente di emozioni, dalla risata più sonora alla commozione più autentica.