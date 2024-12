Isola pedonale natalizia stasera estesa fino alle 23 tra Piazza Grimaldi e Piazza Cavour. Palaia: “Tante iniziative nel weekend, prendi il bus e vivi il centro storico”

Nota stampa della consigliera comunale Daniela Palaia.

“Inizia un weekend tutto da vivere all’insegna dell’atmosfera natalizia. Il centro storico vivrà un ricco programma di attività, tra momenti di intrattenimento, iniziative culturali e spettacolo, promossi o patrocinati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e i giovani. Dalle 18 alle 20.30, oggi e domani, ci sarà l’isola pedonale su Corso Mazzini che è stata ulteriormente rafforzata dal punto di vista della viabilità perché l’amministrazione crede fortemente in un intervento che esalti il bisogno di socialità, concorrendo a vivere pienamente il cuore della città. Inoltre, stasera dalle 21 alle 23, la chiusura al traffico rimarrà vigente lungo il tratto da Piazza Grimaldi a Piazza Cavour in coincidenza del party “Noccioline”, con djset di Fabio Nirta, in Piazzetta della libertà nell’ambito di A farla amare comincia tu.

Per facilitare l’accesso al centro, sono stati introdotti dei piccoli accorgimenti al traffico, con una corsia preferenziale per le navette Amc, così da agevolare il trasporto pubblico e decongestionare la circolazione nell’area via Argento e Piazza Matteotti. Auspichiamo di raccogliere subito i frutti, invitando tutti i cittadini ad usufruire dei parcheggi Musofalo e Piè Sala, con bus annessi: con il biglietto Amc, inoltre, si potrà andare a fare i regali, con una scontistica, nei negozi che hanno aderito al nostro invito. E poi tanti appuntamenti fino a sera al Complesso e nelle Gallerie del San Giovanni, tra mostre e visite guidate, i mercatini e l’intrattenimento per famiglie nell’area Nicholas Green, la festa al Pianicello grazie al Comitato Santa Maria di Mezzogiorno. Il centro storico si veste di luci, suoni e colori del Natale per accogliere tutti”.