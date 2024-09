Catanzaro, Masino Paonessa (segretario cittadino del Partito socialista): “La città non può permettersi tempi biblici”

“Non rientriamo, come socialisti, in coloro che sono guidati dalla logica del tanto peggio tanto meglio e avevamo invitato il sindaco, dopo aver richiesto prima il ripristino del tavolo del centrosinistra e subito dopo Ferragosto, ad accelerare la verifica perché i problemi della città capoluogo di Regione non potevano aspettare. A maggior ragione oggi che è stata azzerata l’intera Giunta municipale, la città non può permettersi tempi biblici per vedere all’opera una squadra capace di affrontare i problemi che l’attanagliano e un programma di sviluppo che la proietti realmente a Capoluogo della Calabria”. È quanto afferma il segretario cittadino del Partito socialista, Masino Paonessa, in merito alla decisione del sindaco Fiorita di ritirare le deleghe a tutti gli assessori comunali.

“Ha ragione il sindaco – aggiunge Paonessa – quando parla dei ‘giorni del coraggio’ e che la vittoria del 2022 era e, a nostro avviso, resta legata all’aspettativa di un radicale cambiamento’. Se questo è l’obiettivo che ci si pone, noi saremo al suo fianco e bene ha fatto ad azzerare la Giunta per ripartire dal tavolo di tutto il centrosinistra catanzarese e dare una svolta all’attività politico-amministrativa alla città, ben sapendo che tutte le buone intenzioni, i buoni programmi e le idee, come diceva il vecchio e saggio Pietro Nenni, camminano con le gambe degli uomini. Oggi ci sono tutte le condizioni per dimostrare un modo nuovo di amministrare troppe volte annunciato e raramente applicato, spetta a tutti noi – sottolinea Paonessa – con la collaborazione delle forze sociali e vive della città imboccare una strada nuova che porti a compimento, le linee programmatiche presentate dal sindaco”.