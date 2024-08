Catanzaro, Giordano: “Parcheggi selvaggi, intensificati i controlli su lungomare e Giovino”

L’amministrazione comunale ha intensificato i controlli della Polizia locale nell’area del lungomare e della pineta di Giovino per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi nel cuore dell’estate. Gli agenti della Polizia locale hanno elevato numerosi verbali a carico dei proprietari delle auto che, non rispettando il divieto di sosta, parcheggiano i propri mezzi nelle aree verdi o non destinate al transito veicolare.

“Si tratta di una cattiva prassi che, purtroppo, continua a ripetersi in barba ad ogni regola di decoro urbano, ma soprattutto causando notevoli danni dal punto di vista della tutela delle aree comuni”, commenta l’assessora alla sicurezza, Marinella Giordano.

“Infatti le manovre ed il peso delle macchine rovinano il verde pubblico, danneggiano gli irrigatori e, in generale, quegli spazi che devono essere lasciati liberi dall’ingombro dei mezzi per favorire anche il passaggio dei pedoni. Tutto questo si traduce in un danno ambientale e patrimoniale non indifferente, che costringe l’amministrazione a dover mettere mano alle proprie casse per riparare le ferite causate dai trasgressori. E’, prima di tutto, un fatto di civiltà e di rispetto per i beni pubblici che non possono essere calpestati. Per questo motivo, anche domani, per la festa di Ferragosto, sarà garantito un presidio permanente dei Vigili urbani – che ringrazio per l’impegno nell’assicurare l’attività – per prevenire e contrastare questi episodi e per salvaguardare la sicurezza di coloro che sceglieranno Giovino per trascorrere la giornata. Ricordo, inoltre, che a tal fine – conclude Giordano – è vigente l’ordinanza del sindaco con cui si fa divieto espresso di transitare e sostare all’interno delle aree boscate, anche per scongiurare il pericolo di incendi”.