Autonomia differenziata, Azione e Nuova Era Lamezia: “Nostra posizione assolutamente contraria”

“Spiace che nonostante Azione e Nuova Era, ma non solo, avessero chiaramente esplicitato la propria assenza in prima convocazione durante la riunione dei capigruppo ci sia stato chi ha consentito al consiglio comunale di riunirsi garantendo il numero legale e firmando un documento che per la sua importanza avrebbe richiesto la più larga e ampia adesione, cosa che non sarebbe certamente mancata. Azione e Nuova Era hanno manifestato in più occasioni la propria posizione assolutamente contraria all’autonomia differenziata. La comunità sulle questioni importanti si pratica concretamente e non solo con le parole”.

E’ quanto si legge in una nota firmata da Dario Arcieri – Azione, Rosy Rubino – Azione e Lucia Cittadino – Nuova Era.