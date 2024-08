Catanzaro, pubblicato l’avviso per l’utilizzo del PalaCorvo

E’ stato pubblicato sul portale del Comune di Catanzaro l’avviso per la presentazione delle richieste per l’assegnazione in uso occasionale e temporaneo del Palazzetto dello Sport in località Corvo, ai fini dell’esercizio della pratica di discipline sportive, annualità 2024-25. Lo rende noto il settore Pubblica istruzione e sport, specificando che le istanze possono riguardare le attività a livello agonistico e non agonistico, nonché le attività amatoriali, ricreative e formative di pubblico interesse.

Nell’avviso sono specificati criteri e modalità per l’utilizzo dell’impianto, con i relativi ordini di priorità, gli obblighi degli assegnatari e le tariffe d’uso attualmente in vigore. Le domande dovranno essere inoltrate entro il prossimo 25 agosto attraverso l’apposita modulistica scaricabile dal sito dell’ente al seguente link:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-per-lassegnazione-in-uso-temporaneo-ed-occasionale-del-palazzetto-dello-sport-sito-in-localita-corvo-di-catanzaro-palagallo-o-palacorvo-pe/