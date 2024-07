Rotatoria su via Lucrezia della Valle a Catanzaro, Buccolieri: “Traffico più fluido”

“Un plauso convinto all’Amministrazione comunale che è riuscita a ottenere da Anas la rotatoria su via Lucrezia della Valle all’altezza di via della Stazione e la conseguente eliminazione dei semafori”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale Gregorio Buccolieri.

“L’intervento – continua – era e rimane, probabilmente, tra i più attesi dagli automobilisti del Capoluogo ma anche da quelli che a Catanzaro ci vengono per le ragioni più diverse. I semafori, infatti, costituivano un blocco alla fluidità del traffico sulla direttrice principale in direzione centro città e in direzione quartiere Lido. In più, creavano disagi lungo via della Stazione verso e da viale dei Normanni, sulla cui carreggiata non amplissima spesso venivano a formarsi tre file di veicoli, impegnate ad attraversare l’incrocio. E a questo proposito – scrive ancora Buccolieri – una ulteriore ricaduta positiva sarà la maggiore accessibilità al Centro tecnico federale, la nostra frequentatissima Piccola Coverciano, raggiungibile da via Clemenza che incrocia proprio via della Stazione. Insomma, parliamo di un’opera di cui l’intera città potrà beneficiare sotto molti punti di vista: niente più code al semaforo; piena valorizzazione di via Lucrezia della Valle come alternativa per raggiungere il centro percorrendo via della Stazione, finalmente decongestionata, e poi viale dei Normanni; accessibilità ottimale a un centro sportivo tra i principali di cui è dotata Catanzaro. Ce n’è abbastanza per confermare che Palazzo De Nobili ce la sta mettendo tutta per lasciare, possibilmente e un passo dopo l’altro, una città migliore rispetto a quella che abbiamo trovato”.