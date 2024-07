Catanzaro Lido, Serraino: “Amministrazione aggiorni la sua tabella di marcia”

“Sin dal primo giorno dalla mia elezione a consigliere comunale, ho sempre cercato di perorare la causa, anzi le cause, del quartiere marinaro della città. Nel corso del tempo ho denunciato il degrado in cui lo stesso è stato ridotto da anni e anni di abbandono da parte di chi precedentemente ha governato la città, sottolineato gli interventi strutturali più necessari e chiesto all’Amministrazione una programmazione fatta di priorità e ben divisa in interventi da portare avanti nel breve e nel lungo termine. Ad oggi alcune cose sono state fatte; tante altre devono essere portate a compimento. Se da un lato infatti non posso che esprimere la mia soddisfazione per gli interventi più recenti, come la messa in funzione dell’impianto di sollevamento di Fosso Barbaruzza e gli interventi di efficientamento del depuratore, dall’altro devo sottolineare quanto sia ancora doveroso intervenire su quegli aspetti del decoro urbano, inteso come riqualificazione dell’habitat cittadino, che purtroppo continuano ancora a segnare il volto del quartiere.

Nel centro di Lido seguitano ad aprire attività commerciali senza alcuna linea guida sull’arredo e il decoro dell’ambiente urbano con ripercussioni negative anche su quelle tante attività commerciali che, al contrario, investono sulle condizioni di strade, piazze e vie per il benessere di tutti, così come continuano a manifestarsi situazioni di abusivismo commerciale. Allo stesso tempo, purtroppo, tanti interventi pubblici continuano a essere in ritardo. Ho voluto fortemente il rifacimento stradale di Via del Progresso che però, ad oggi, continua ad essere incompleto. Tra le altre questioni, ancora, ritengo che una importante riqualificazione dovrebbe interessare i vicoletti che collegano la stessa Via del Progresso a Via del Commercio e la sede del Comune che, ad oggi, versa in condizioni indecorose.

Sulla scia di quanto scritto, forte e certo della convinzione che il quartiere sia al centro dell’interesse di questa Amministrazione, mi auguro che essa nella sua interezza possa aggiornare la tabella di marcia amministrativa, con ruoli e responsabilità ben definiti, e che vada ben oltre la stagione estiva, al fine di cambiare radicalmente la forma e la sostanza del quartiere che, come più volte affermato, deve nel frattempo essere ricucito con la città tutta attraverso importanti interventi di rigenerazione urbana e mobilità”.

Così, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Tommaso Serraino.