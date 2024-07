Openstage, oggi l’inaugurazione. Bosco: “Importante opportunità di creatività e condivisione per i giovani catanzaresi”

“Openstage è un’iniziativa che porta un’importante opportunità per i nostri giovani talenti locali,” ha dichiarato Gianmichele Bosco, Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro in occasione dell’inaugurazione prevista per oggi di “Openstage”, un innovativo totem tecnologico che offre a cantanti e musicisti la possibilità di esibirsi dal vivo. L’inaugurazione sarà animata dalla presenza dei giovani talenti del Conservatorio Tchaikovsky e dell’Accademia Musicale Fryderyk Chopin, che offriranno al pubblico un assaggio delle loro straordinarie capacità artistiche. “Questo progetto non solo valorizza le competenze artistiche dei nostri musicisti, ma offre anche uno splendido scenario sul mare per le loro esibizioni. È una bella tappa per la nostra comunità, promuovendo l’innovazione tecnologica e la coesione sociale. Openstage rappresenta un’importante occasione per i giovani artisti di Catanzaro di entrare a far parte di una rete nazionale e di esprimere il proprio talento in un contesto stimolante e accessibile. La terrazza Saliceti, con la sua vista sul mare, diventerà un luogo di incontro e creatività”.