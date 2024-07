Catanzaro, Scarpino: messo in campo un ricco programma per restituire lustro alla festa di San Vitaliano

Il consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Scarpino, si è espresso così sulle iniziative che coloreranno il comune in occasione della festa di San Vitaliano: “Alla scoperta di San Vitaliano è il titolo giusto per il cartellone di iniziative che il Comune di Catanzaro ha inteso allestire da domenica 14 fino a martedì 16 luglio, giorno della festa del Santo Patrono. L’amministrazione guidata dal sindaco Fiorita, grazie all’impegno dell’assessore al Turismo Antonio Borelli, ha voluto puntare molto sul recupero e sul rilancio delle tradizioni, dell’identità e del senso di comunità, dando nuova linfa a un momento dell’anno che tutti i catanzaresi devono tornare a celebrare e vivere insieme. Un appuntamento che, oltre ai suoi contenuti religiosi, sociali e culturali, può rivelare anche grandi potenzialità dal punto di vista turistico, se ben supportate dalle associazioni e dai privati che ne condividono gli obiettivi.”

Conclude così Scarpino: “E allora, ben venga la partnership con l’Associazione italiana Ristoratori di Strada che sarà presente con gli stand dell’International Street Food su Corso Mazzini, offrendo l’occasione di assaporare piatti e pietanze di ogni provenienza. Una proposta resa grazie alla collaborazione di Confartigianato Imprese Calabria e del suo segretario provinciale, Raffaele Mostaccioli. Lungo l’isola pedonale del centro storico, ci saranno anche altri momenti di animazione, con la musica a cura della Pro Loco, il teatro di Piero Procopio, il Premio e la festa per i venti anni di Catanzaroinforma.it. Per accedere più facilmente sul corso, si potrà prendere la funicolare aperta sino a tarda sera. Un programma che, sulla scia di quanto già sperimentato lo scorso anno, contribuirà a restituire visibilità e lustro alla festa di San Vitaliano, auspicando che gli sforzi profusi saranno premiati dalla partecipazione di tutta la città e non solo”.