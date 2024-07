Catanzaro, al via il percorso per l’istituzione di un comitato d’ambito per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere

Ha preso il via il percorso per l’istituzione di un comitato d’ambito per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere, presieduto dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro insieme ai rappresentanti di altri enti e delle realtà del Terzo settore. Volontà condivisa in occasione di un incontro convocato dall’assessora Giusy Pino alla presenza, in particolare, delle delegate di “Attivamente coinvolte”, “Astarte”, “Mondo Rosa”, Azienda ospedaliera-universitaria Dulbecco, Camera di Commercio e Fondazione Città Solidale.

“Il tavolo di coordinamento che ha iniziato a prendere forma rappresenta la naturale prosecuzione degli impegni, già assunti, in occasione del precedente protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 25 novembre con gran parte degli organismi attivi sul territorio nel campo della violenza di genere”, commenta l’assessora Pino. “L’obiettivo primario è quello di armonizzare i programmi e gli interventi messi in campo da ciascuna realtà, al fine di rendere più efficiente la rete dei servizi territoriali attraverso un nuovo modello di governance partecipato e multilivello. Attività che dovrà vedere le massime autorità civili e le diverse amministrazioni, unitamente ai Comitati pari opportunità, affiancare i Centri antiviolenza, le case rifugio e i centri d’ascolto nell’opera di prevenzione e di sensibilizzazione su un fenomeno di grande attualità e drammaticità”.

Nel corso della riunione, sono state delineate le linee di intervento che caratterizzeranno il tavolo di lavoro: la comunicazione; la formazione del personale sanitario e delle forze dell’ordine orientata a migliorare la capacità di valutazione e di gestione delle emergenze; l’organizzazione delle reti locali antiviolenza; la ricerca e il monitoraggio dei dati attraverso il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere.