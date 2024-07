Con delibera di giunta n°222 di oggi, 9 luglio 2024, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova tribuna dello Stadio Comunale Gianni Renda ( PNRR Missione 5 Componente C 2.3 – I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale – Cluster 1.Nuova Costruzione Di Tribune Ed Impianti Dello Stadio Comunale G. Renda di Lamezia Terme).

La Giunta Comunale – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme – aveva già approvato, con delibera n° 78 dell’8 marzo 2023, il progetto di fattibilità per la nuova costruzione di tribune e impianti dello stadio per un importo complessivo di 1.500.000,00 euro. Successivamente, con delibera n° 79 del 10 marzo 2023, è stata approvata la variazione di bilancio per progetti PNRR.

Con determine del 10 e 16 marzo 2023, era stata indetta la gara per l’affidamento della progettazione e dei lavori, per un importo complessivo di 1.078.118,65 euro oltre IVA.

Dopo un attento sopralluogo nelle aree oggetto di intervento, in sinergia e dialogo tra Amministrazione Comunale e la “Edil Tecnica Costruzioni Sas Di Scarpino Antonio E C.”, ditta aggiudicatrice del progetto e dei lavori, è stata avanzata una proposta di variazione ubicazionale della nuova tribuna rispetto al posizionamento indicato negli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica, spostandola dall’area nord all’area ovest dello stadio, migliorando complessivamente la qualità dell’intervento senza però, aumentare i costi.

La verifica tecnica e amministrativa ha confermato l’ammissibilità della modifica proposta, e il Comune di Lamezia Terme ha trasmesso al Dipartimento per lo Sport l’istanza di modifica non sostanziale relativamente alla mera ubicazione delle opere. Il 20 giugno 2024 è stato acquisito un parere positivo dal Dipartimento competente, sottolineando che la modifica proposta migliora complessivamente la qualità e la fattibilità dell’intervento.

