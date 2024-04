Rissa e tentato omicidio: arrestati due giovani a Lamezia Terme

La Polizia ha arrestato due giovani di Lamezia Terme (Catanzaro), T. F, di 23 anni, e M. A., di 25 anni, con l’accusa di tentato omicidio. I due sono stati arrestati al termine di indagini partite nella notte di sabato 30 marzo quando una volante e’ intervenuta sul corso principale di Lamezia Terme, dove era stato segnalato un incidente stradale. Fin da subito gli agenti giunti sul posto hanno notato evidenti anomalie in ordine alla segnalazione, e cioe’ l’assenza delle persone coinvolte nell’incidente e l’abbandono delle auto sulla strada dopo l’impatto. Grazie alle testimonianze e alla visione dei filmati del sistema di video-sorveglianza i poliziotti hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti, appurando che l’incidente stradale era solo l’ultimo atto di una vicenda iniziata pochi minuti prima con una rissa avvenuta sul corso, teatro della “movida” di Lamezia Terme. Protagonisti della rissa erano stati i due giovani arrestati e altre persone in loro compagnia, contrapposti ad altri soggetti fra i quali la vittima del tentato omicidio. Dopo la rissa, M.A e T.F. sono saliti a bordo dell’autovettura di quest’ultimo e hanno investito un pregiudicato lametino che, solo grazie ai suoi pronti riflessi, e’ riuscito a ad evitare il peggio, riportando, pero’, gravi ferite alle gambe. Gli investitori, scesi dal veicolo, hanno tentato di raggiungerlo con fare minaccioso, mentre l’intervento di alcuni passanti ha evitato conseguenze ancora piu’ gravi per la vittima.