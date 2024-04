Troupe Tgr Calabria aggredita, la solidarietà del sindaco Fiorita: “Gesto vile e intimidatorio”

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso la propria solidarietà alla troupe della Tgr Calabria e al caporedattore, Riccardo Giacoia, per l’aggressione subita in occasione della realizzazione di un servizio in provincia di Reggio Calabria. “Un gesto vile ed intimidatorio che deve essere assolutamente condannato. É inaccettabile assistere a episodi di violenza nei confronti dei giornalisti, ancor più se si tratta di servizio pubblico, e che mirano ad ostacolare il libero esercizio del diritto e dovere di cronaca. A nome di tutta l’amministrazione, rivolgo quindi piena vicinanza agli operatori coinvolti in questa brutta vicenda, ribadendo la necessità di fare quadrato, a tutti i livelli istituzionali, attorno ai professionisti dell’informazione vittime di intimidazioni e minacce anche nel nostro territorio”.