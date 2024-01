Catanzaro: il 2 febbraio il sindaco Fiorita a confronto con le sindache di Decollatura, Roseto Capo Spulico, Siderno, Villa San Giovanni

“Ponte, ionica, aree interne. Quali priorità per la Calabria?”. Sarà questo il tema dell’incontro-dibattito promosso dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per venerdì 2 febbraio, alle ore 18, a Palazzo de Nobili. A discuterne, insieme al primo cittadino del Capoluogo di Regione, saranno quattro sindache di diversi territori: Raffaella Perri (Decollatura), Rosanna Mazzia (Roseto Capo Spulico), Mariateresa Fragomeni (Siderno) e Giusy Caminiti (Villa San Giovanni) che, nel corso del confronto moderato da Giulia Veltri, offriranno la propria chiave di lettura su argomenti centrali nel dibattito politico.

“Dopo la precedente iniziativa che, nelle scorse settimane, aveva visto i sindaci dei Capoluoghi riuniti a Catanzaro per parlare di autonomia differenziata, questa volta a rispondere all’invito per un nuovo dibattito a più voci saranno quattro donne impegnate nel complesso ruolo di prime cittadine chiamate a rappresentare e tutelare gli interessi delle loro comunità”, sottolinea il sindaco Fiorita. “Le posizioni controverse sul Ponte sullo Stretto, le criticità infrastrutturali della Ss 106, le azioni per la salvaguardia delle aree interne sono i punti attorno a cui si svilupperà una discussione che vuole essere unitaria e costruttiva, con l’auspicio di fornire idee e stimoli attorno a temi centrali per il futuro dei territori. Ringrazio le colleghe Perri, Mazzia, Fragomeni e Caminiti per l’adesione sentita e spontanea ad un’iniziativa che ha, tra i suoi propositi, quello di ribadire il ruolo fondamentale dei sindaci e delle sindache che sono sempre in prima linea e devono essere considerati i necessari interlocutori nei processi decisionali”.