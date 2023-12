Catanzaro, il Garante comunale dei diritti dei detenuti audito a Palazzo De Nobili: focus sui percorsi rieducativi

Audizione in commissione del Garante comunale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Luciano Giacobbe, questa mattina a palazzo De Nobili. L’invito al Garante è stato formulato da Manuela Costanzo, presidente della 4°. L’audizione è poi proseguita in continuità all’interno della 1°, su proposta del presidente Gregorio Buccolieri.

Giacobbe ha illustrato ai consiglieri comunali il lavoro svolto fin qui e preso atto di una serie di valutazioni, suggerimenti e proposte di cui gli stessi consiglieri hanno inteso renderlo partecipe.

In un clima di cordialità e sostanziale intesa l’Amministrazione Comunale e il Garante hanno ribadito la volontà di contribuire nei percorsi rieducativi, sviluppando occasioni di confronto, crescita e di lavoro. Tutto questo nell’ambito di un dialogo costruttivo e costante per realizzare attività, percorsi e momenti di sensibilizzazione che abbiamo come obiettivo quello di rafforzare i momenti di condivisione e tutela dei diritti delle persone detenute o ristrette.