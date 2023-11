”Massima Copertura”, presentato al Museo Marca di Catanzaro il romanzo d’esordio di Antonio Casale

Nel suggestivo scenario del Museo Marca di Catanzaro, lo scrittore Antonio Casale ha presentato il suo primo romanzo “Massima Copertura”, incantando e coinvolgendo le oltre cento persone radunate nella sala principale del museo. L’evento ha offerto uno spaccato di intelligenza narrativa e di coinvolgimento emotivo, rendendo omaggio all’autore che ha saputo creare una storia avvincente e coinvolgente.

Alfonso Mezzotero e Massimo Brescia, che hanno affiancato l’autore hanno enfatizzato l’importanza e la validità di questa prima opera, un’avvincente spy story raccontata in 120 pagine cariche di glamour, colpi di scena, sentimenti contrastanti di amore, morte e tradimento. Hanno evidenziato l’abilità dell’autore nel saper tessere trame intriganti e nel dar vita a personaggi sfaccettati e, pur se l’autore ha esordito affermando che la frase più importante e vera è quella nella quale si afferma che la storia non si riferisce a persone reali, hanno sottolineato che il protagonista ha qualcosa dell’autore.

Il libro – si legge in un comunicato stampa – si concentra sulla figura di Marco Ferri, un imprenditore di successo con un background militare e bancario, il cui coinvolgimento in operazioni clandestine e affari internazionali lo conduce in un mondo di criminalità organizzata, corruzione e intrighi politici. Attraverso tradimenti, vendette e sotterfugi, il lettore viene portato in una missione di eliminazione dei leader della Ndrangheta, ma il climax del racconto si manifesta con la rivelazione della cattiva gestione dei fondi per gli aiuti umanitari da parte di un dittatore corrotto in Africa. Nonostante ciò, la ricerca di giustizia e filantropia di Marco si intreccia sia nella sfera personale che in quella professionale. Le sue azioni dimostrano un impegno per la giustizia sociale e una dedizione a fare la differenza attraverso donazioni e sforzi per la trasparenza nelle attività finanziarie.

Nonostante sia un esordio letterario, il libro ha il potenziale per catturare il pubblico giovane, spesso distante dalla lettura. È meritevole l’intento dell’autore di devolvere i proventi in beneficenza, all’Associazione Nuvola, conferendo così un ulteriore valore alla sua opera.

Il libro di Casale lascia la porta aperta a futuri sviluppi, offrendo un finale aperto che lascia al lettore la possibilità di immaginare i destini del protagonista. “Massima Copertura” è un racconto avvincente che va oltre la mera trama di spionaggio, invitando alla riflessione su temi etici e umanitari, impreziosito dalla maestria con cui l’autore ha saputo tessere questa storia complessa e coinvolgente.

La sala del Museo Marca, gremita di appassionati lettori e curiosi, ha vissuto un’esperienza letteraria interessante. La combinazione di un autore talentuoso, una storia avvincente, la presenza di due validi relatori e una location suggestiva ,ha reso l’evento un successo indiscutibile.