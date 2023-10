Buoni pasto Catanzaro, i consiglieri Capellupo e Talerico: “Ulteriori risorse grazie all’impegno del Sindaco e degli assessori competenti per settore”

“Siamo riusciti a trovare ulteriori risorse per il servizio mensa, grazie all’impegno del sindaco Fiorita e degli assessori Mongiardo e Belcaro”. Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali Vincenzo Capellupo e Antonello Talerico.

I due esponenti del civico consesso fanno riferimento agli ulteriori 50.000 euro che sono stati previsti con l’approvazione della variazione di bilancio, su proposta della giunta, da parte del Consiglio comunale tenutosi ieri. In più, oltre alla suddetta somma, ulteriori 32.645 euro verranno trasferiti per assicurare un ristoro sulla spesa dei buoni pasto alle famiglie più numerose grazie ad un emendamento, approvato anch’esso dall’Aula e proposto dagli stessi Capellupo e Talerico, dopo un’attenta valutazione con l’Assessore Mongiardo. Pertanto, alla iniziale somma di 106.000 euro si aggiunge dopo l’ultimo Consiglio comunale un ulteriore stanziamento per 82.645 euro, per un totale di 188.645, che serviranno ad allargare la platea dei beneficiari dei rimborsi anche alle famiglie con un solo figlio. “Si tratta – è scritto ancora nella nota – di un importo maggiore rispetto a quello stanziato dalle precedenti amministrazioni”.

Sotto altro aspetto, gli uffici stanno lavorando, non sussistendo uno storico, sulla verifica e sostenibilità delle fasce di reddito, onde ottenere un quadro attendibile delle esigenze reali e del numero effettivo dei beneficiari sulla scorta delle domande dei singoli richiedenti e/o aventi diritto. Non si escludono ulteriori implementazioni finanziarie attraverso il fondo di riserva, entro fine anno. Fermo restando, concludono Talerico e Capellupo, che “il tema del costo dei buoni pasto, soprattutto per i meno abbienti, resta tra le nostre priorità con ulteriori somme da reperire e mettere a disposizione delle famiglie più deboli”.