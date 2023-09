Politiche Sociali a Catanzaro, assessore Pino: “Attacchi strumentali di Costa e Riccio”

“Le affermazioni dei consiglieri Giovanni Costa ed Eugenio Riccio non solo mancano di fondamento ma sembrano mosse da un chiaro intento di strumentalizzare le mie dichiarazioni a fini politici. Prima di tutto, è cruciale sottolineare che entrambi i consiglieri erano assenti durante la mia esposizione. Questo dimostra una mancanza di responsabilità e un approccio superficiale alla politica comunale. La mia dichiarazione in Commissione aveva l’obiettivo di fornire una visione chiara del nostro impegno nel settore delle Politiche Sociali. Ho descritto in modo trasparente il lavoro che stiamo svolgendo e le sfide che stiamo affrontando, tenendo conto delle difficoltà derivanti dalla congiuntura economica attuale e da una evidente carenza di personale che rallentano la programmazione e l’attività dell’ufficio.

Contrariamente alle loro affermazioni, dunque, non c’è alcun contrasto tra la nostra attuale Giunta e al mio predecessore in termini di impegno verso le Politiche Sociali. Stiamo seguendo il percorso tracciato sul piano della programmazione, cercando costantemente di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il nostro settore è particolarmente esposto, e la situazione economica attuale rende le cose ancora più complesse. Tuttavia, rimango aperta alla collaborazione e al dialogo con tutti i membri del Consiglio Comunale che desiderano lavorare con serietà per trovare soluzioni concrete.