Catanzaro, da oggi due unità in più di polizia locale nel quartiere Lido

Da oggi, uno giugno, due unità in più della Polizia Locale verranno collocate in maniera permanente nel quartiere Lido. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Tommaso Serraino, il quale rende noto che ancor di più nel mese di Luglio l’impegno dell’Amministrazione Comunale si concretizzerà con un’altra operazione: l’assunzione temporanea di quattro nuove unità di Polizia Locale per potenziare ulteriormente la sicurezza del quartiere Lido. “Si tratta di un grande segnale di attenzione nei confronti del quartiere marinaro della città che in questi giorni si sta preparando alla stagione turistica. Questa iniziativa fa parte di una serie di sforzi continui che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo per aumentare la sicurezza e il benessere dei residenti e dei visitatori di questo quartiere sempre più vivace e ricco di attrazioni turistiche. L’assegnazione di queste nuove unità di Polizia Locale permetterà un rafforzamento delle attività di controllo, prevenzione e vigilanza nella zona: come abbiamo sempre detto, la crescita della città passa anche attraverso il rispetto delle regole”.