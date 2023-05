Il sindaco Fiorita e la vicesindaco Iemma incontrano Vigili del Fuoco di Catanzaro protagonisti nei soccorsi in Emilia-Romagna: “A loro un plauso particolare”

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la vicesindaco, Giusy Iemma, questa mattina nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili hanno incontrato le due squadre dei Vigili del Fuoco di Catanzaro che nei giorni scorsi, guidati dal comandante provinciale di Catanzaro Giuseppe Bennardo, hanno soccorso la popolazione emiliana tragicamente colpita dalle alluvioni. L’incontro è nato su input della vicesindaco Iemma, la quale ha voluto manifestare l’entusiasmo e le congratulazioni dell’Amministrazione comunale per l’impegno, la dedizione e la passione dei vigili del fuoco catanzaresi.

La prima squadra, composta dal Giovanni Rattà, Saverio Aloi, Antonio Boragina, Gennaro Marrazzo e Andrea Sia, si è recata a Budrio (Bologna) dal 16 al 20 maggio e si è occupata principalmente di agevolare le evacuazioni delle persone rimaste bloccate nelle abitazioni. La seconda squadra, composta da Giacinto Severino, Franco Cefalà, Antonio Fazio e Giuseppe Piscioneri, è intervenuta a Conselice (Ravenna) per consentire le evacuazioni e mettere in sicurezza gli argini dei fiumi.

“Vogliamo esprimere un plauso al Corpo dei Vigili del Fuoco, in particolare al gruppo di Catanzaro di cui siamo fieri per lo straordinario impegno nel fronteggiare l’emergenza incuranti del pericolo, mettendo a rischio la propria incolumità. Questi ragazzi hanno portato in Emilia-Romagna un supporto umano e professionale importante che ha consentito di mettere in salvo decine e decine di persone. Spesso le istituzioni dimenticano il valore del copro dei Vigili del Fuoco, noi invece vogliamo che si prende atto del prezioso lavoro svolto anche in maniera silenziosa. E’ la Calabria più bella e più buona”, hanno commentato il sindaco Fiorita e la vicesindaco Iemma.