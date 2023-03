Refezione scolastica a Catanzaro, le proposte del coordinamento ‘Genitori in rete’

“Refezione scolastica a Catanzaro si può fare di più e fare meglio. Questo il tema dell’incontro fortemente voluto dal coordinamento Calabria dell’associazione Genitori in rete con l’Amministrazione Comunale di Catanzaro nella persona dell’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Donatella Monteverdi, a seguito dei disservizi sulla qualità del cibo verificati e sanzionati dalle autorità competenti.

Una sfida di innovazione e rinnovamento sui temi della scuola in sinergia e unità di intenti con l’Ente guidato dal sindaco Nicola Fiorita, per cui il Coordinamento Calabria dell’Associazione Genitori in Rete ha elaborato una serie di proposte nel tentativo di supportare e, se possibile, qualificare i servizi rivolti alle famiglie con bambini e bambine che frequentano scuole a tempo pieno e usufruiscono del servizio di refezione scolastica comunale.

Prioritaria l’assegnazione o il recupero di spazi adeguati da adibire a sale mensa, dal momento che in molte scuole gli alunni consumano i pasti nelle stesse aule e sugli stessi banchi sui quali seguono le lezioni, in molti plessi infatti a causa dell’emergenza Covid gli spazi dedicati alla refezione scolastica sono stati soppressi in favore della realizzazione di nuove aule.

Suggeriamo qualora non fosse possibile cucinare per gli studenti in loco, che il porzionamento dei cibi avvenga nelle stesse sale mensa, di modo che le pietanze si conservino meglio e arrivino calde.

Postilla anche sulle Applicazioni di prenotazione dei pasti affinché vengano implementate e migliorate per creare meno disagi possibili all’utenza. Confermare ogni giorno la presenza è spesso causa di dimenticanze e, di conseguenza, dell’obbligo dei genitori di prelevare con urgenza i bambini privi del pasto senza poi poterli riportare.

Si propone di migliorare il servizio con un nuovo bando che in ottemperanza a quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti e alle circolari ANAC, punti sull’offerta tecnica e non sul ribasso del prezzo del pasto.

Per quanto riguarda il lavoro di coordinamento e di monitoraggio del servizio, si propone di istituire una cabina di regia al quale partecipino oltre all’Assessorato alla Scuola, anche il Gabinetto del Sindaco e i genitori che fanno parte delle Commissioni Mensa istituite presso le singole scuole, le dirigenti scolastiche/rappresentanti degli insegnanti delle scuole interessate dal servizio e un referente dei NAS.

Sarebbe auspicabile investire in servizi di qualità della refezione scolastica, nella migliore delle ipotesi con la previsione di scuole attrezzate di cucine interne e personale mensa che potrebbe essere interno ad una delle aziende partecipate del Comune. Ciò comporterebbe un’implementazione di economia e gestione virtuosa del servizio, maggiore adesione dell’utenza e l’inversione di tendenza nell’offerta scolastica a livello di orari.

E’ quanto si legge in una nota di Genitori in rete – Coordinamento Calabria.