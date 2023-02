Lamezia, la mostra itinerante “Terra&Sangue” fa tappa alla parrocchia San Giovanni Calabria

Farà tappa oggi e domani nella parrocchia San Giovanni Calabria la mostra itinerante “Terra&Sangue. St. John Calabria in the world”, realizzata per celebrare i 150 anni dalla nascita del fondatore dell’Opera. La mostra è composta da sette reliquie e oggetti (scarpe; occhiali; lettera; stola; portafogli; orologio; faro che contiene un’ampolla con il sangue di don Calabria e ha come base la terra di san Zeno in Monte che don definiva “terra santa e benedetta” come tutte le case dell’opera) appartenuti a don Giovanni Calabria che, partita lo scorso 8 febbraio da San Zeno in Monte, viene allestita in tutti i territori dove la Famiglia Calabriana è presente nel mondo.

Durante una solenne celebrazione, infatti, lo scorso 8 febbraio, il Casante don Massimiliano Parrella ha consegnato lo zaino con le reliquie al delegato della delegazione europea don Valdecir Tressoldi.

La mostra attraverserà i territori dell’Italia (con esclusione di Verona e Maguzzano), della Romania e del Portogallo. La prima tappa è stata a Roma prima di spostarsi nelle varie regioni dove è presente la Famiglia Calabriana per poi uscire dai confini nazionali. Infatti, nel mese di marzo giungerà in Kenya, ad aprile in Angola e poi in tutte le altre Delegazioni. Il ritorno a Verona è previsto verso la fine di settembre, quando la mostra accompagnerà le iniziative che si svolgeranno in città per celebrare il giubileo calabriano vero e proprio durante la novena e la festa liturgica di don Calabria (8 ottobre 2023).

Particolare fermento si sta vivendo in queste ore nella parrocchia della Diocesi di Lamezia dove, per la prima volta, saranno anche presenti il delegato europeo, don Valdecir Tressoldi, e l’economo della delegazione europea, fr. OLintoBet.

Tutte le informazioni ed i dettagli sulla mostra si possono trovare sul sito dell’Opera al seguente link: https://www.doncalabria.it/terrasangue-120/