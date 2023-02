Scomparsa Raffaele Zinzi, cordoglio del consigliere Capellupo: “Catanzaro perde generazione di imprenditori che hanno reso prosperosa la nostra comunità”

“Con la scomparsa di Raffaele Zinzi la città di Catanzaro perde l’ultimo rappresentante di una generazione di imprenditori che, nel corso degli anni ’80 e ’90 del 900, hanno contribuito a rendere prospera la nostra comunità, creando occasioni di lavoro e sviluppo per tanti nostri concittadini. Sempre attento alle vicende cittadine e pronto a mettersi a disposizione per dare un contributo alle iniziative culturali e sociali della sua città, in silenzio, con la sua inconfondibile signorilità e senza clamori mediatici.

Un imprenditore con una visione del fare impresa, non solo protesa al profitto, ma anche finalizzata ad una crescita del territorio ed al rispetto delle persone. Fu anche uno dei maggiori amici del grande Presidente dell’US Catanzaro, l’avv. Nicola Ceravolo, e negli anni della Presidenza di quest’ultimo, diede un contributo determinante ai successi sportivi della nostra amata squadra di calcio. Porgo le mie condoglianze a tutta la sua splendida famiglia ed ai suoi collaboratori”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.