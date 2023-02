Catanzaro, dal primo marzo parte il piano di derattizzazione del territorio comunale

Partirà giorno 1 marzo per concludersi poi il 30 giugno, il prossimo piano di derattizzazione del territorio comunale. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo, sottolineandone alcune significative novità rispetto al passato.

“È un piano che potenzia in maniera significativa quelli che lo hanno preceduto – spiega – perché concepito secondo criteri precisi, a garanzia di un’efficace e soprattutto omogenea copertura dell’intero territorio. Gli interventi resteranno complessivamente dieci. È la loro articolazione a cambiare rispetto a come si è proceduto in precedenza. Il prossimo piano, infatti, prevede sei interventi ordinari, spalmati sulla città che abbiamo voluto dividere in zone. L’intervento in centro – continua Casalinuovo – sarà articolato in due step: il primo costituito da 49 punti di derattizzazione in altrettante vie e il secondo, in cui i punti saranno 19. Il terzo intervento riguarderà la zona nord, dove i punti di derattizzazione saranno 26. Il quarto coprirà la zona centro-sud con 34 punti di derattizzazione. Il quinto sarà destinato alla zona nord ovest-est con 23 punti. Infine avremo la zona sud-litorale con 20 punti di derattizzazione. A questi sei interventi se ne aggiungeranno quattro extra, dedicati in maniera specifica al quartiere Aranceto che soffre i problemi che ben conosciamo e dunque necessita di un’azione ad hoc. Come appare evidente – conclude l’assessore – c’è stato da parte nostra uno sforzo di pianificazione per uscire dalla logica degli interventi spot e dare, come ho detto in precedenza, la massima omogeneità al piano. Nei prossimi giorni, a ridosso dell’avvio della derattizzazione, forniremo ai cittadini il dettaglio delle vie interessate e continueremo a farlo man mano che il lavoro andrà avanti”.