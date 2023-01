Catanzaro, perdita su una condotta idrica: disservizi in un alcune zone della città

E’ in corso di individuazione una perdita occulta sulla condotta idrica lungo la linea diretta dal bivio Croci fino a località Runci, nel quartiere Santa Maria. Ne dà notizia l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, evidenziando che i disservizi nell’erogazione idrica interessano le utenze di via Emilia, contrada Guglia e Runci. I lavori per il ripristino del servizio proseguiranno nella mattinata di domani martedì 17 gennaio.