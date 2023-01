Lamezia Terme: maggiore attenzione per la sicurezza dei ragazzi in prossimità delle scuole

Una delegazione dei presidenti dei Consigli d’Istituto di Lamezia Terme ha incontrato nella sede di via Perugini il sindaco Paolo Mascaro, per focalizzare l’attenzione sulla sicurezza stradale nei pressi degli Istituti scolastici lametini e sulla necessità di presidiare le scuole durante le fasi di ingresso e di uscita delle lezioni, al fine di tutelare i ragazzi che frequentano tutte le scuole presenti in città. Il sindaco Mascaro si è impegnato a far sue le istanze per il miglioramento della sicurezza nei pressi delle scuole, attivandosi subito per quanto riguarda il progetto di video-sorveglianza previsto per gli istituti lametini e per un maggiore controllo per garantire maggiore sicurezza agli studenti.

Tra le richieste avanzate dai rappresentanti dei genitori degli studenti, la possibilità di realizzare, dove possibile e nel rispetto del codice della strada, dei dossi per il rallentamento del traffico in prossimità delle scuole, alcune delle quali poste su strade principali sensibilmente interessate dal traffico veicolare. Inoltre il sindaco ha annunciato l’arrivo in questi giorni di 4 nuove unità nell’organico della Polizia locale, che daranno la possibilità di incrementare la presenza dei Vigili urbani in città, così come altre unità arriveranno nel 2023.

All’incontro, insieme al sindaco, hanno preso parte Annita Vitale presidente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, Nicola Mastroianni presidente dell’Istituto Comprensivo “Ardito-Don Bosco” e Pasqualino Natrella presidente dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora”. La delegazione dei Presidenti dei Consigli d’Istituto a gennaio incontrerà i rappresentanti delle altre Istituzioni su altre tematiche d’interesse della comunità scolastica.