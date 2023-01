Catanzaro, demolizione dell’ex scuola elementare di via Cilea: ordinanza del Comando di polizia municipale

In vista dei lavori di demolizione dell’ex scuola elementare di via Cilea,

Da giorno 14 gennaio 2023 a giorno 26 gennaio 2023

Viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in via Cilea nel tratto compreso dall’intersezione di via D. Marincola Pistoia e il civico 27 con restringimento della carreggiata.

In via Carlo V, nel tratto compreso il civico 168 e l’intersezione con Porta di Mare, viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione sul lato sinistro rispetto al senso di marcia e nello stesso tratto lato destro l’istituzione di parcheggi in linea rispetto alle carreggiata.

Viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione in via Domenico Marincola Pistoia lato sinistro rispetto al senso di marcia dal civico 9 al civico 13.

Giorno 14 gennaio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 15,00 viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione lato destro rispetto il senso di marcia in via Cilea dal1’intersezione di via D. Marincola Pistoia all’intersezione di Viale dei Normanni compreso l’area di parcheggio fino alla pensilina fermata AMC.

Giorno 14 gennaio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 15,00 viene istituito il divieto di transito su via Cilea con inversione di marcia per i soli mezzi autorizzati al fine di poter effettuare l’intervento di demolizione.