Catanzaro: interruzione acqua nel quartiere Corvo, Aranceto e Fortuna

Per riequilibrare il serbatoio a seguito dei picchi di consumo registrati, stasera dalle ore 22 alle ore 06 di domani 12 gennaio sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile. Ne dà notizia l’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili, evidenziando che la sospensione interesserà Corvo, viale Isonzo, viale magna Graecia (Fortuna), via Sicilia, via Sardegna, Aranceto e zone limitrofe.