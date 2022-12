Catanzaro, conclusi i lavori sulla condotta idrica di Santa Domenica: riapertura serbatoi in corso

A seguito dei lavori effettuati sulla condotta idrica di Santa Domenica, iniziati questa mattina alle ore 04.00 e conclusi nel pomeriggio di oggi, l’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro comunica che sono in corso di riapertura i serbatoi per le seguenti zone:

Quartiere Catanzaro Centro da via Indipendenza a Fondachello, Viale dei Normanni, Viale De Filippis;

Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;

Sala, Campagnella;

Quartiere Siano;

Quartiere Gagliano;

Germaneto, Via Fares;

Quartiere Cava, Santo Janni.

Per consentire il completo riempimento del serbatoio che serve il quartiere Catanzaro Centro da via Indipendenza a Fondachello, Viale dei Normanni, Viale De Filippis, il servizio idrico verrà sospeso da mezzanotte e sarà riattivato in mattinata alle ore 06.

Per le seguenti zone è prevista l’apertura dei serbatoi domani 17 dicembre alle ore 5.00:

Mater Domini;

Quartiere Catanzaro Sud da Fondachello a Via Conti Falluc.