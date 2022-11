Il sindaco Fiorita incontra il piccolo tifoso del Catanzaro colpito da una pietra allo stadio: “Vile gesto di un teppista non può infangare l’intera città di Crotone”

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ricevuto nel Palazzo comunale il giovanissimo tifoso dell’Us Catanzaro che è stato colpito da una pietra lanciata dai tifosi del Crotone durante la gara di domenica scorsa. Il sindaco ha ricordato come il vile gesto di un teppista non possa e non debba infangare l’intera città di Crotone che si è sempre distinta per valori di accoglienza e civiltà. Il primo cittadino ha esortato il piccolo Gabrielmario a non perdere la fiducia nei valori dello sport e a continuare a sostenere con passione la propria squadra del cuore.

Il piccolo tifoso ha rassicurato il sindaco specificando che, superati il dolore e lo spavento, ha voluto seguire la partita in un altro settore e ha avuto la forza di esultare per la bella vittoria dei giallorossi. Il primo cittadino e Gabrielmario hanno deciso che vedranno insieme, allo stadio Ceravolo, una delle prossime gare dell’Us Catanzaro.

Resta da sottolineare che anche a fronte di questo brutto episodio, il pubblico catanzarese presente in tribuna ha dato grande dimostrazione di maturità e correttezza evitando ogni forma di reazione e abbracciando collettivamente il piccolo grande Gabrielmario.