Intimidazione ad avvocato di Catanzaro, la solidarietà del sindaco Fiorita

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso piena solidarietà all’avvocato Antonello Talerico, vittima ieri sera di una grave intimidazione. “Un gesto da condannare con la massima fermezza – ha detto il primo cittadino – perché intriso di intollerabile violenza, aggravata dall’intento di condizionare il libero esercizio della professione che Antonello onora quotidianamente nelle aule di giustizia e come presidente dell’Ordine degli Avvocati. Gli siamo dunque vicini con affetto, così come lo siamo verso i suoi familiari, coinvolti anche loro nelle farneticanti minacce di cui sono stati bersaglio. Respingiamo la violenza, sempre e comunque, perché in nessun caso essa può trovare giustificazione”.