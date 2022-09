Catanzaro, Fiorita: “Ampia partecipazione per avviso inclusione sociale da 3 mln”

Sono 14 i progetti presentati da enti del Terzo settore e scuole pubbliche per l’avviso da tre milioni di euro a valere sul FSE (Fondo Sociale Europeo) per l’inclusione sociale di Agenda Urbana del Comune di Catanzaro. Gli interventi sono destinati ad azioni di prevenzione sociale sul territorio e di servizi alle famiglie in difficoltà, di inserimento lavorativo e sociale di disabili e svantaggiati, di social housing, e di inclusione scolastica di studenti con disabilità a rischio di dispersione. L’Unità di Progetto “Autorità Urbana” del Comune, che ha coordinato il bando, ha evidenziato la positiva e ampia partecipazione dei soggetti non-profit, segno di una efficace concertazione con il Forum del Terzo Settore e del Volontariato nella co-progettazione di politiche mirate all’inclusione sociale. I progetti riguardano interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2023, in coerenza con la strategia di Agenda Urbana per la rigenerazione urbana e sociale della Città. “Le proposte sono state presentate in gran parte da raggruppamenti di più soggetti – ha commentato il sindaco Nicola Fiorita – a dimostrazione di una ampia aggregazione e collaborazione tra gli organismi non-profit che hanno condiviso gli obiettivi posti alla base dell’avviso. Le risorse, già assegnate da tempo, garantiranno l’integrale copertura finanziaria dei progetti presentati, offrendo quindi un importante contributo alle strategie territoriali di inclusione sociale per Catanzaro. Entro la fine di settembre è prevista l’ultimazione della fase di valutazione degli stessi, per procedere con la successiva stipula delle convenzioni e l’avvio concreto delle attività”.