Presentato il “GeoPortale”, nuovo servizio del Comune di Catanzaro per agevolare la ricerca di informazioni

Il GeoPortale è un nuovo servizio erogato dal Comune di Catanzaro. Nasce per garantire il miglioramento dei servizi già offerti al cittadino ed ai professionisti, agevolando anche la ricerca delle informazioni nel repertorio informativo e cartografico comunale, consentendone pertanto la visualizzazione online, attraverso un qualsiasi browser Web. Alla presenza del sindaco Nicola Fiorita, dell’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Giusy Iemma e dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Scalise, il servizio è stato presentato questa mattina nella Sala Concerti di Palazzo de Nobili. All’incontro hanno partecipato anche l’ordine Dottori Agronomi e Forestali Catanzaro, l’ordine Architetti Catanzaro, l’ordine Geologi Catanzaro, l’ordine Ingegneri Catanzaro, l’ordine Collegio Geometri Catanzaro e l’ingegnere Francesco Giansanti, consulente sistemi informativi territoriali.

Il portale è stato realizzato dal Settore Pianificazione del Territorio, guidato dal dirigente Architetto Andrea Adelchi Ottaviano, che oggi ha partecipato alla presentazione insieme al Rup Pianificatore Fabio Gualtieri. Il Geoportale Cartografico, implementato in collaborazione con il Settore Tributi, contiene infatti informazioni Urbanistiche e Territoriali, fruibili attraverso tecnologie WebGis e rappresenta una finestra virtuale sui dati comunali ed una porta di accesso al vasto patrimonio di informazioni territoriali. Si intende implementarlo ulteriormente con nuovi dati territoriali ed edilizi. L’obiettivo da perseguire, nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione dell’Ente, è quello di sburocratizzare la consultazione di informazioni e norme tecniche, evitando il più possibile ai professionisti di recarsi negli uffici comunali rendendo necessario l’accesso agli uffici per le sole certificazioni. Attraverso il suo Geoportale, il Comune vuole divulgare, distribuire, condividere dati e informazioni di tipo geografico e servizi, sia al pubblico che al proprio personale interno.

Il nuovo servizio permette, grazie al visualizzatore cartografico, di effettuare estratti urbanistici quali:

• norme e stralci del vigente Piano Regolatore Comunale;

• mappe tematiche derivanti da piani sovra ordinati (PAI, PSEC, PGRA, ecc.);

• dati cartografici (CTR Regionale, Ortofoto, aree percorse dal fuoco, ecc.);

Attraverso mappe interattive si possono ottenere informazioni di dettaglio per ogni singola unità immobiliare, o sulle aree. Il portale è ancora in fase di implementazione ed evolverà in un sito web capace di fornire un’ampia gamma di informazioni non solo ai tecnici, ma a tutti i cittadini.

“Crediamo che queste innovazioni rappresentino bene l’impegno dell’amministrazione comunale verso lo snellimento delle procedure, per una risposta più veloce alle istanze conoscitive delle imprese e dei professionisti; in questo senso saranno dunque un sostegno concreto ad uno dei motori trainanti dell’economia nazionale e locale qual è appunto l’edilizia, specie in una fase difficilissima come quella che stiamo attraversando”, ha affermato la vicesindaco Giusy Iemma.