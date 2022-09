Rincaro dell’energia per le imprese, confronto alla CCIAA di Catanzaro

I rincari del costo dell’energia che ricadono sulle imprese e rischiano di mettere in ginocchio gran parte del tessuto produttivo nazionale sono stati al centro dell’incontro promosso nel pomeriggio di giovedì dal Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, con i rappresentanti delle associazioni di categoria.

L’occasione, la seconda nel giro di pochi mesi, è servita a confrontarsi sulle criticità che si sono abbattute sulle imprese della provincia di Catanzaro con estrema violenza e che stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle decine di migliaia di imprese del Catanzarese e con esse i livelli d’impiego dell’intera provincia: «Il tema dei rincari ai costi dell’energia è particolarmente preoccupante per la tenuta economica e finanziaria delle imprese già nel breve periodo – ha detto Rossi -. Come Camera di Commercio seguiamo con apprensione e preoccupazione l’evolversi di una situazione internazionale certamente molto complessa nei confronti della quale riteniamo sia necessario un segnale forte e strutturale da parte delle istituzioni nazionali e sovrannazionali. Dal canto nostro, con le poche risorse che l’Ente ha a disposizione, non si può che ragionare su piccoli interventi che certamente non risolvono alcun problema, ma che al massimo possono essere intesi come un segnale di vicinanza alle imprese del territorio, soprattutto a quelle più fragili che già nelle prossime settimane rischiano di avere enormi difficoltà a non far ricadere sui dipendenti e sui consumatori gli effetti nefasti della crisi energetica. La riunione odierna è servita quindi a ragionare assieme ai rappresentanti delle imprese e dei sindacati su quali iniziative possano essere adottate affinché la voce degli imprenditori possa essere ascoltata e si possa così arrivare a soluzioni di lungo periodo».

Alla riunione hanno preso parte Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro; Pietro Falbo, presidente di Confcommercio Calabria Centrale; Fabio Borrello, presidente di Coldiretti Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Daniele Gualtieri, segretario Fai-Cisl Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Paola Perri, segretaria provinciale CNA. A questi si è aggiunto anche Giovanni Sgrò, l’imprenditore della provincia di Catanzaro che negli ultimi mesi ha più volte denunciato il pesante aggravarsi dei costi per l’energia a carico delle imprese, dimostrando, bollette alla mano, come per molte aziende il rischio chiusura nei prossimi mesi sia tutt’altro che remoto.