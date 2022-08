A Catanzaro la scelta degli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre avverra’ per sorteggio. La decisione e’ stata presa all’unanimita’ dalla Commissione elettorale comunale, riunitasi sotto la presidenza dell’assessore Aldo Casalinuovo, delegato dal sindaco Nicola Fiorita. Il sorteggio avra’ luogo il 2 settembre, alle 15, in Comune. La Commissione elettorale comunale e’ composta dai consiglieri Antonio Barberio, Alessandra Lobello e Raffaele Sero’.