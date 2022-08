Sono 451 i migranti arrivati nel porto di Catanzaro Lido

Sono 451, secondo l’ultimo aggiornamento, i migranti giunti stamani nel porto di Catanzaro Lido a bordo di un barcone che e’ stato fatto fermare all’imbocco per poi trasbordare le persone a bordo su imbarcazioni piu’ piccole. Dopo lo sbarco i migranti sono stati portati nel Palazzetto dello Sport del quartiere Corvo, dove sono stati accolti da forze dell’ordine, protezione civile comunale e regionale e sanitari.

Nel gruppo sono tutti uomini in prevalenza originari di Sudan, Egitto e Siria. A breve verranno effettuati i tamponi per il tracciamento di eventuali casi di Covid e verranno forniti loro beni di prima necessita’ come cibo e acqua. Le operazioni di sbarco e di trasferimento nel Palasport sono state seguite anche dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Nonostante le avverse condizioni meteo – ha detto Fiorita in un video su Facebook – tutto si e’ svolto in condizioni di sicurezza. L’amministrazione ha dato una mano alla Prefettura e alle forze dell’ordine e alla protezione civile, ha messo a disposizione il palazzetto ed i bus per un trasferimento rapido.

Stiamo per fornire 500 pasti caldi. Speriamo vengano spostati rapidamente anche in altri centri. E posso aggiungere solo una cosa: chi ha cuore da’ una mano chi non ha cuore fa i post su Facebook”.