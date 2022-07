Elefante colpisce addetta Safari park nel Catanzarese: grave in ospedale

Una donna di 46 anni e’ rimasta gravemente ferita oggi mentre accudiva un elefante nel Safari Park di Maida, una struttura che si trova nel catanzarese. La donna, soccorsa con l’eliambulanza, e’ stata portata nell’ospedale di Catanzaro, dove si trova ricoverata in prognosi riservata per gravi lesioni.

Secondo quanto si e’ appreso, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente e’ avvenuto nel pomeriggio, la donna, dipendente del Safari Park, stava accudendo l’elefante come fa giornalmente quando, improvvisamente, l’animale si e’ mosso colpendola con la proboscide e con una zampa. Subito soccorsa e’ stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Girifalco che hanno avviato gli accertamenti su quanto accaduto.