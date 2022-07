Domani il il Rotary Club Catanzaro presenterà l’iniziativa #Spiagge accessibili

Nell’ambito dell’iniziativa “#Spiagge accessibili”, il Rotary Club Catanzaro, per tutto il mese di luglio, ha già messo e metterà gratuitamente a disposizione sei oasi attrezzate, di 12 mq, presso il Lido Valentino Beach Club di località Giovino. Stiamo parlando dell’unica struttura balneare in Calabria dotata di una passerella automatizzata SEATRAC. Il servizio è e sarà rivolto a persone che hanno disabilità motoria e non solo.

Il progetto sarà illustrato domani, 10 luglio c.a, alle ore 18, presso il Valentino beach club di Giovino, alla presenza del presidente del Rotary Club Catanzaro, Francesca Ferraro, del past president, Vito Verrastro, e del responsabile dell’iniziativa “Spiagge accessibili”, Giuseppe Mazzei. Nell’occasione, verrà illustrata la seconda fase dell’iniziativa che prevede anche il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale.