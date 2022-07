Aerei, atterrato primo volo Transavia Parigi-Lamezia Terme

E’ atterrato alle 8:53 all’aeroporto di Lamezia Terme, con 166 passeggeri a bordo, il 1 volo da Parigi Orly operato da Transavia, la compagnia aerea low cost del gruppo Air France-Klm, accolto dal water salute dei Vigili del fuoco.”Tra i passeggeri – spiega in una nota stampa la Sacal, che gestisce gli aeroporti della Calabria – numerosi i calabresi residenti nella bella capitale francese ma anche tanti turisti che, intervistati dall’emittente televisiva francese France 2, hanno manifestato grande entusiasmo nell’essere giunti in Calabria. Il nuovo collegamento diretto su Parigi Orly – secondo Sacal – conferma la centralità del sistema aeroportuale calabrese, porta di accesso ad un territorio a forte vocazione turistica, e rappresenta un’ulteriore possibilità per i calabresi di scoprire una delle capitali europee più affascinanti. Con questi nuovi voli, Sacal rafforza il programma di espansione del network internazionale che punta a migliorare, anche con l’arrivo di nuovi vettori, le connessioni con bacini turistici strategici, in questo caso da un’area che, dopo la Germania, rappresenta uno dei mercati obiettivo per la Calabria”.