Lamezia Terme: si insedia la Commissione Pari Opportunità

Si è insediata oggi nel comune di Lamezia Terme, la Commissione pari opportunità, strumento molto importante per affrontare i problemi del mondo femminile e non solo. Ringrazio, il Sindaco Paolo Mascaro e la sua maggioranza di Governo, per avermi voluta quale componente di commissione.

Inizia una nuova avventura, che porterò avanti con impegno e passione, anche per un profondo affetto che mi lega alla mia città. Non solo volontariato, non solo coordinatrice comunale di Azzurro Donna, oggi anche componente delle pari opportunità, quindi un arricchimento in più ed una maggiore responsabilità Auguri di buon lavoro a tutte noi, con la speranza che possiamo fare tanto e bene per le donne lametine.

“La coordinatrice regionale di Azzurro Donna Calabria Maria Jose Caligiuri augura buon lavoro a Enza Aloe, da sempre attenta alle tematiche del mondo femminile. Sono certa, che il suo impegno sarà costante e continuo, Azzurro Donna Calabria, è orgogliosa di questo nuovo incarico”.